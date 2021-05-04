العراق يفرض حظر تجوال شامل لمواجهة تفشي كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح بيان لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، أنه بناء على توصية من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقرر فرض حظر التجول الشامل لمدة 10 أيام اعتبارا من 12 مايو/أيار وحتى 22 من نفس الشهر، للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك في وقت سجلت فيه السلطات العراقية زيادة في أعداد الإصابات اليومية مؤخرا.

ويشمل القرار "غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة".

ويشهد العراق حظر تجوال جزئي لمدة 4 أيام في الأسبوع، ويكون شاملا أيام الخميس والجمعة والسبت في عموم البلاد، لمجابهة التفشي الوبائي.

وتجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق حاجز المليون حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 15566 حالة منذ تفشي الوباء.