الجالية الروسية في درعا تطلق الاحتفالات بعيد النصر

دبي - محمود عبدالرازق - وأنشد أبناء الجالية الروسية خلال الحفل الذي استضافه مقر (معهد المستقبل للغات)، أغاني الوطن التي تمجد انتصارات الشعب الروسي في هذه الذكرى العظيمة على قلوب أبناء روسيا الاتحادية.

كما تم تقديم مساعدات رمزية تضم 110 سلل منوعة من بعثة المساعدات الإنسانية الروسية، لأبناء الجالية في درعا، وأيضا الطلاب المتفوقين من دارسي اللغة الروسية في المحافظة.

© Sputnik . Firas Al-Ahmad الجالية الروسية في درعا تدشن الاحتفالات بعيد النصر

وعبّر المشاركَون عن فخرهم بهذه المناسبة، مستذكرين تضحيات الشهداء الذين صنعوا النصر في الحرب العالمية الثانية، موجهين الشكر للقائمين على الفعالية.

© Sputnik . Firas Al-Ahmad الجالية الروسية في درعا تدشن الاحتفالات بعيد النصر

ووسط أجواء الفرح، أكد أبناء الجالية الروسية عن فخرهم بهذه الذكرى الوطنية العظيمة، وأن الانتصار الروسي والسوري هو انتصار واحد، لاسيما أنهم عاشوا الحرب على أرض روسيا وأرض سوريا وعانوا من تبعاتها.

© Sputnik . Firas Al-Ahmad الجالية الروسية في درعا تدشن الاحتفالات بعيد النصر

وأكد العقيد إيدوار فاديميوريش، قائد مركز المصالحة الروسية في دمشق، في تصريح لمراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا أن "المساعدات الرمزية قدمتها الحكومة الروسية لأبناء المقيمين في المدينة احتفاء بعيد النصر الروسي".

© Sputnik . Firas Al-Ahmad الجالية الروسية في درعا تدشن الاحتفالات بعيد النصر

وأعرب العقيد فاديميوريش عن فرحته الكبيرة بلقاء أبناء الجالية الروسية المقيمين في هذه المدينة التي عانت كثيرا خلال السنوات الماضية.

الجالية الروسية في درعا تدشن الاحتفالات بعيد النصر © Sputnik . Firas Al-Ahmad

الجالية الروسية في درعا تدشن الاحتفالات بعيد النصر © Sputnik . Firas Al-Ahmad

الجالية الروسية في درعا تدشن الاحتفالات بعيد النصر © Sputnik . Firas Al-Ahmad

الجالية الروسية في درعا تدشن الاحتفالات بعيد النصر © Sputnik . Firas Al-Ahmad

الجالية الروسية في درعا تدشن الاحتفالات بعيد النصر © Sputnik . Firas Al-Ahmad

الجالية الروسية في درعا تدشن الاحتفالات بعيد النصر © Sputnik . Firas Al-Ahmad

الجالية الروسية في درعا تدشن الاحتفالات بعيد النصر © Sputnik . Firas Al-Ahmad

الجالية الروسية في درعا تدشن الاحتفالات بعيد النصر © Sputnik . Firas Al-Ahmad 1 / 8 © Sputnik . Firas Al-Ahmad الجالية الروسية في درعا تدشن الاحتفالات بعيد النصر

وأشار كانستانتين سارواليدي، وهو نائب مسؤول المساعدات الإنسانية الروسية، في تصريح مماثل أن "المساعدات بلغ عددها 110 سلل منوعة تضم مواد غذائية ومعلبات وزيوتا ومواد اساسية للاستخدام المنزلي، إضافة إلى المنظفات وبعض المواد الصحية".