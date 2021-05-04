توقيع بروتوكول "عام التعاون الإنساني" بين مصر وروسيا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك"، وقّع على البروتوكول من الجانب المصري، سفير مصر لدى روسيا، إيهاب نصر، ومن الجانب الروسي، نائبة وزير الثقافة الروسي، أولغا ياريلوفا.

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وردا على سؤال حول توقيت استئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية، قال الدبلوماسي المصري: "أستطيع أن أقول إن الطرفين يتخذان الآن الخطوات اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية واتخاذ الإجراءات المناسبة. نحن نعمل في هذا الاتجاه".

وعلى هامش الحفل، صرح السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر لوكالة "سبوتنيك"، بأن القاهرة وموسكو تتخذان الخطوات اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة.

يذكر أن روسيا قد استأنفت الرحلات الجوية إلى العاصمة المصرية القاهرة فقط في أبريل/نيسان 2018، بعد توقف منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بسبب تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء، ولا تزال المنتجعات المصرية مغلقة أمام حركة الطيران "الشارتر" الروسية.

وفي 23 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت الرئاسة المصرية أن القاهرة وموسكو اتفقتا على استئناف الحركة الجوية بالكامل.

وبدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، استئناف الرحلات الجوية بين منتجعات الغردقة وشرم الشيخ وروسيا الاتحادية.