عقيلة صالح: إجراء انتخابات الرئاسة بشكل مباشر حال عدم التوافق على قاعدة دستورية

دبي - محمود عبدالرازق - سبوتنيك. والتقى رئيس مجلس النواب الليبي بالمبعوث الأممي ويؤكد ضرورة إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها نهاية العام الجاري.

يعتزم المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، عقد جلسة عقب عيد الفطر المقبل لمناقشة القاعدة الدستورية، والتي تم التوصل إليها من جانب اللجنة القانونية لمنتدى الحوار السياسي الليبي كأساس لإجراء الانتخابات العامة نهاية السنة الجارية.

وبحسب بيان للبعثة الأممية: "أحال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك بعد الانتهاء من المسودة هذه الأيام من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل/نيسان الماضي".