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العراق يقرر فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام

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القاهرة - سامية سيد - صادق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء،على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، اعتبارًا من 12 مايو الجاري حتى 22 من الشهر ذاته؛ وذلك للحد من انتشار جائحة وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد أن سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة بأعداد الإصابات في عموم العراق .
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (نينا) أن قرار حظر التجوال الشامل قد شمل غلق المطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأفراح والقاعات وغيرها، فضلا عن منع التجمعات البشرية بأشكالها كافة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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