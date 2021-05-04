شكرا لقرائتكم خبر عن "صالح": إجراء الانتخابات ليبيا بالقرار رقم 5 حال عدم التوافق على قاعدة دستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة اليوم الثلاثاء بالمبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، حيث بحث صالح والمبعوث الأممي الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ودور مجلس النواب الليبي الهام خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر القادم.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، موضحا بأنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات يتم احالتها للبرلمان الليبي لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، وفي حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية يتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014.م القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب ومقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على البرلمان الليبي.