إيران: لم نتوصل بعد لكيفية سرقة تسجيل ظريف

الكويت - هبة التوبجي - يبدو أن كرة الثلج التي تدحرجت خلال الأيام الماضية، بعد تسريب مقابلة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لا تزال تحير الحكومة في إيران.

فقد أعلن علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة اليوم الثلاثاء، أن السلطات لم تتوصل بعد إلى كيفية “سرقة” الملف الصوتي لظريف.

كما أضاف أن هذا الملف الذي أثار ولا يزال جدلا واسعا في البلاد، رغم اعتذارات الوزير، أرسل إلى مجلس الأمن القومي، من أجل دراسته والتحقيق فيه، وفقا لـ”العربية”.

وكان ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري، عبد الله حاجي صادقي، اعتبر أمس الاثنين، أن نشر المقابلة التي سجلت في مارس الماضي، ولم يكن مقررا بثها في الوقت الحاضر، “خطوة مخطط لها”.

كما اعتبر أن تصريحات الوزير حول قاسم سليماني، قائد فليق القدس “لن تنسى أبدا”. وأضاف في لقاء مع قوات التوجيه العقائدي السياسي في الحرس الثوري، عبر الإنترنت، أن تصريحات ظريف “لا أساس لها وغير صحيحة”.