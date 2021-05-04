السفارة السعودية بأوغندا: إيقاف استقبال معاملات العمالة المنزلية

الكويت - هبة التوبجي - أوقفت السفارة السعودية بأوغندا نظام التأشيرات لكافة معاملات العمالة المنزلية منذ 19 أبريل الماضي. وقال القسم القنصلي في رسالة إلى جميع مكاتب التعاقدات في كمبالا، أنها ستقوم بإيقاف استلام جوازات السفر حتى إشعار آخر خلال الأيام المقبلة المقبلة، مشيرا إلى أنه ينتهز الفرصة لتقدم الشكر لكافة العملاء على التعاون الودي.

وجاء في الرسالة النصية “تقدم السفارة الملكية للمملكة العربية السعودية في كمبالا تحياتها إلى جميع وكلائنا الكرام وتود إبلاغ مكتبكم بأنه تم إيقاف استلام جوازات السفر اعتبارا من 19 أبريل الماضي حتى إشعار آخر خلال الأيام القادمة”، وفقا لـ”الرياض”.

فيما أكد إبراهيم الصانع، مستثمر في قطاع الاستقدام، أن هذا التأخير له أسبابه لدى السفارة السعودية في أوغندا ونحن تفهم ذلك، متمنيا إيجاد حل في أسرع وقت ممكن، لافتا أن غرامات التأخير لايمكن أن تسجل على المكاتب الوطنية بسبب أن هناك تفاهمات مع برنامج “مساند” الخاص بالعمالة المنزلية بهذا التأخير.

وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام الوطنية،انها فوجئت بإيقاف التأشيرات في سفارة المملكة في أوغندا، مشيرة إلى أنها لا تمتلك المعلومات المتعلقة بالأسباب الكامنة وراء إيقاف استلام الجوازات فجأة حتى إشعار آخر، مؤكدة، الاتصالات مع مكاتب التعاقدات في أوغندا لم تعط معلومات جديدة، موضحة نفس المصادر، أن مكاتب التعاقدات في أوغندا تراجع السفارة بشكل شبه يومي للحصول على موعد لإعادة التأشيرات، بيد أن الجواب يكون “قريبا سيتم إعادة التأشيرات على الجوازات”، لافتة إلى وجود احتمالات عديدة لقرار إيقاف تأشير الجوازات منها وجود عطل فني في النظام، مستغربة عدم إرسال بيان السفارة إلى المكاتب الوطنية، حيث أرسل إلى المكاتب الأوغندية فقط.

واستغربت تلك المصادر، من استمرار إصدار التأشيرات لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما يتم إيقاف استقبال المعاملات في السفارة السعودية في أوغندا، مضيفة، أن قرار إيقاف استقبال الجوازات قد يدخل المكاتب الوطنية في فرض الغرامات المالية وفقا للعقد الموحد، خصوصا وأن عودة استقبال المعاملات ليس معلوما حتى الآن، فيما العملاء ينتظرون وصول العمالة، مبينة، أن قرار الإيقاف التأشيرات يتزامن مع موسم شهر رمضان، حيث يكثر الطلب على العمالة المنزلية في المملكة، مؤكدة، أن التأشيرات في السفارة وفقا لنظام وبرنامج “مساند” الجديد يأتي في المرحلة الأخيرة، فيما كانت الآلية السابقة كانت تأشيرة السفارة في المرحلة الأولى، مؤكدة، أن التحاليل الطبية للعمالة يتم مرتين في بداية التقدم على الوظيفة والمرة الثانية قبل تقديم الجواز للسفارة.

وتوقعت المصادر، تعطل أكثر من 30 ألف معاملة خلال الأسبوعين الماضين، لافتة إلى أن الإيقاف يأتي في وقت صعب للغاية، خصوصا وأن جميع الدول المصدرة للعمالة المنزلية شبه متوقفة نتيجة جائحة كورونا، مؤكدة، أن غالبية الطلبات على العمالة المنزلية تتركز على أوغندا في الفترة الحالية، وأن السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية يتراوح 30 – 45 يوما، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ساهم في زيادة فاتورة الاستقدام، لتصل إلى 10 – 12 ألف ريال.