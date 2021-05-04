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“الموارد البشرية”: هذه مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – ياسر الحبيشي : أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الفطر، للقطاعين العام والخاص.

وتبدأ إجازة القطاع العام بنهاية يوم الخميس 24 رمضان 1442 هـ، وتنتهي بنهاية يوم الاثنين 5 شوال، وفقا للفقرة (ج) من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

أما إجازة القطاعين الخاص وغير الربحي فتبدأ الإجازة بنهاية يوم الثلاثاء 29 رمضان وتستمر لمدة 4 أيام، ويجب على صاحب العمل التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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