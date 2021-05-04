وزير الصحة الجزائري يتكفل بمتابعة حالة الكوميدي صالح أوفروت الصحية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير بن بوزيد لوسائل الإعلام أثناء زيارته الميدانية لمشفى زميرلي بالحراش، أنه أعطى التعليمات الكاملة للكادر الطبي للتكفل بحالة الفنان الصحية ومتابعته بشكل جيد، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.

وأوضحت المصادر أن الفنان أوفروت نقل إلى المشفى مؤخرا بعد معاناته الكبيرة مع مرض العضال الذي تسبب بتدهور حالته الصحية بشكل كبير، وهو الآن في حالة صحية حرجة.

أمرت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية مليكة بن دودة، أمس الاثنين، بمباشرة إجراءات سريعة للتكفل بالوضع الصحي للفنان القدير صالح أوقروت، الذي تعرض لوعكة مفاجئة.

وأكدت الوزيرة في بيان نشر مساء أمس، أنها تتابع عن كثب الحالة الصحية لهذا الفنان الكبير، وتتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى جمهوره ومحبّيه.

يذكر أن الفنان صالح أوفروت يعتبر من الفنانين الموهوبين الذين ميزوا بحضورهم الدراما الجزائريين في السنوات الأخيرة ونال شهرة كبيرة بفضل أدائه المقنع لشخصيات أصبحت محبوبة في الوسط الجماهيري.