"أنصار الله" تعلن عودة 11 صيادا كانوا محتجزين في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة "أنصار الله"، إن "11 صياداً عادوا الليلة الماضية إلى مدينة الحديدة (غربي اليمن)، بعد ترحيلهم من السعودية عقب احتجازهم لأكثر من 40 يوما".

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ونقلت "سبأ" عن الصياد يحيى مقبولي، قوله إنه "وزملاءه العائدون تعرضوا للاختطاف في المياه الإقليمية من قبل زورق سعودي، وتم اقتيادهم إلى سجن في منطقة فرسان والتحقيق معهم لمدة 9 أيام تحت التعذيب، قبل نقلهم إلى سجن آخر في جيزان، ظلوا فيه 40 يوما".

وأضاف أن "السعودية أطلقت سراحهم بعد أن صادرت معدات قاربهم ومتعلقاتهم الشخصية".

في السياق، أدان رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر المهندس هاشم الدانعي، ما وصفها بـ "الممارسات اللاإنسانية وأعمال القرصنة البحرية التي تقوم بها قوى العدوان بحق الصيادين اليمنيين"، حسب تعبيره.

ويشهد اليمن منذ نحو 6 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوى متحالفة معها من جهة، وبين قوات الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد في أواخر 2014.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي السكان - أي 24.1 مليون إنسان بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.