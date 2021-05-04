الجيش العراقي يعلن سقوط صاروخين على قاعدة تستضيف قوات أمريكية

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Qassim Abdul-Zahra

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل. وفقا لوكالة "رويترز".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مطلع شهر أذار/ مارس الماضي، سقوط 10 صواريخ نوع غراد على قاعدة عين الأسد الجوية، دون خسائر تذكر، حيث عثرت القوات الأمنية على منصة إطلاق هذه الصواريخ.

وفي العام الماضي، استهدفت إيران قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة "داعش" (التنظيم الإرهابي والمحظور في روسيا) بعدد من الصواريخ الباليستية، في ما وصف بأنه أقوى هجوم تتعرض له القوات الأمريكية.

وتتمركز قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، في قاعدة عين الأسد الجوية مع قوات الجيش العراقي والقوة الجوية.