الميزانية السعودية تسجل عجزا يفوق 7 مليارات ريال في الربع الأول من 2021

دبي - محمود عبدالرازق - وبلغت مصروفات المملكة في الربع الأول نحو 212 مليار ريال، فيما سجلت الإيرادات نحو 205 مليارات ريال تقريبا، ليتراجع عجز الميزانية عن المتوقع بنسبة 79 في المئة خلال الربع الأول، إذ كان المتوقع أن يبلغ 35.3 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، كان من المتوقع تسجيل عجز بقيمة 141 مليار ريال خلال العام الجاري، أي بمعدل 35.3 مليار ريال خلال كل ربع.

وبلغت إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول 117 مليار ريال، أي ما يعادل 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول.

وارتفعت إيرادات الميزانية السعودية 7 في المئة خلال الربع الأول، لتبلغ 204.8 مليار ريال مقابل 192.1 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2020.

بينما تراجعت المصروفات 6 في المئة، إلى 212.2 مليار ريال مقابل 226.2 مليار ريال.