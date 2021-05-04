مسؤول أردني يكشف عن مشروعات نفطية ضخمة توفر فرص عمل للآلاف

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال فعالية في المجلس لإطلاق حوار حول قوانين الإصلاح السياسي والتحديات الاقتصادية مع مختلف الجهات والمجتمع المدني والشبابي.

ونقل موقع "عمون"، اليوم الثلاثاء، عن الفايز، أن مستثمرا عربيا يعتزم بناء مصفاة بترول في الأردن بكلفة قدرها 3.5 مليار دينار.

وأوضح رئيس مجلس الأعيان أنه التقى هذا المستثمر الأسبوع الماضي وأنه جرى الاتفاق على تنفيذ هذا المشروع في المملكة.

وأشار إلى أن أن مستثمرا آخر سيقيم مصنعا للبتروكيماويات في جنوب المملكة، بتكلفة قدرها 2 ونصف مليار دينار.

وأكد المسؤول الأردني على أن المشروعين سوف يوفران فرص عمل لآلاف الأردنيين.