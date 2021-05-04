شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة برلمانية بالأردن للانتهاكات الإسرائيلية فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الأردنية الانتهاكات التي تقوم بها سلطة الاحتلال في مدينة القدس الشريف بشكل عام وحي الشيخ جراح بشكل خاص.

وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية الأردنية، ميرزا بولاد - في بيان اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الأردنية - عن استنكار اللجنة وإدانتها للممارسات العنصرية تجاه الأخوة المسيحيين، ومنعهم من الوصول لأماكن العبادة خاصة في القدس المحتلة.

ودعا بولاد البرلمانات العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك واتخاذ موقف موحد ضد كافة أشكال الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال والمستوطنون ضد الفلسطينيين في القدس الشريف، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.