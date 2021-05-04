شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون المسجد الحرام: تفويج 3 ملايين معتمر ومصلي منذ بداية شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكاتفت جهود القائمين على متابعة شؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج لتسخير كافة الإمكانات وتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي حرصاً على سلامة قاصدي المسجد الحرام.



التباعد الاجتماعى بين ضيوف المسجد الحرام

وفق الموقع الرسمي لشؤون المسجد الحرام، أوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه منذ بداية أول يوم من شهر رمضان المبارك وحتي العشرون من رمضان تم تفويج ما يقارب مليون معتمر ومليونين مصلي بالمسجد الحرام وفق ضوابط الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد.



المعتمرين بالمسجد الحرام

وأكد الحجلى إلى تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين وتوفير أرقى الخدمات واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، داعياً المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا، وارتداء الكمامات الطبية، والإلتزام بمسافة التباعد الجسدي.



الكعبة المشرفة

لافتاً إلى أن وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس ومتابعة وإشراف مباشر من قبل وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد لتقديم أرقى الخدمات.