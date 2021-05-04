شكرا لقرائتكم خبر عن الإيرادات 204.8 مليار ريال والمصروفات 212 مليار.. «المالية» تصدر التقرير الربعي لأداء ميزانية الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية 2021.

وارتفعت إيرادات الميزانية المملكة 7% خلال الربع الأول، لتبلغ 204.8 مليار ريال مقابل 192.1 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2020.

وتراجعت المصروفات 6٪، إلى 212.2 مليار ريال مقابل 226.2 مليار ريال، كما تراجع العجز 78٪ ليبلغ 7.4 مليار ريال مقابل 34.1 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية 88.185 مليار ريال، كما سجلت إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول 116.576 مليار ريال، لتشكل 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول.

وبحسب التقرير تم تمويل عجز الموازنة في الربع الأول بالكامل عن طريق الاستدانة. وبشكل عام تم تحقيق 24% من الإيرادات المتوقعة للمملكة لعام 2021 في الربع الأول.