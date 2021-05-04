العراق... عودة وزير الصحة ومحافظ بغداد للعمل بعد إيقافهما بسبب حريق أودى بحياة 82 شخصا

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد -سبوتنيك. قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، إنهاء العمل بقرار وقف وزير الصحة ومحافظ بغداد عن العمل بسبب حريق مستشفى ابن الخطيب نهاية الشهر الماضي والتي أسفرت عن وفاة 82 شخصا من مصابي فيروس كورونا المستجد، فيما تقرر إعفاء مدير عام صحة الرصافة بالعاصمة بغداد من منصبه بجانب فرض عقوبات انضباطية بحق عدد من الموظفين بالمستشفى.

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وأوضح بيان لمجلس رئاسة الوزراء العراقي أنه تم التصويت على توصيات لجنة التحقيق المشكلة بشأن حادث المستشفى، وتقرر "إنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 140 لسنة 2021 ) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد"، بجانب "إعفاء مدير عام صحة بغداد/ الرصافة من منصبه ، وإلزام وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون".

كما تقرر إلزام وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق مدير المستشفى والمعاون الإداري ومسؤول الدفاع المدني، بجانب إعفائهم من مناصبهم.

واندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالى، جنوب شرقي بغداد، يوم 24 أبريل/نيسان، في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، إثر انفجار أسطوانات أوكسجين ما أسفر عن مقتل 82 شخص وإصابة 110 آخرين حسب الحصيلة الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية العراقية.