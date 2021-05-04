اخبار الخليج

مؤسسة دولية: 12 تريليون ريال في انتظار السعودية بسبب رؤية محمد بن سلمان

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دبي - محمود عبدالرازق - وتابعت الوكالة في تقرير نشرته قناة العربية، أن الوكالة تتوقع نموا للأسواق، وجذبا للاستثمارات في ، يصل إلى 12 تريليون ريال، وذلك في إطار رؤية 2030، التي أعلن عنها من قبل .

وترى الوكالة أن ربط صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي "ساعد على جذب الاستثمارات".

وحسب الوكالة، يظل الدولار هو العملة الأكثر تفضيلا لإصدارات الدين. (الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي).

واعتبرت المؤسسة الدولية أن زيادة سوق رأس المال المحلي فى السعودية، تعمل على "زيادة تدريجية في مستويات الشفافية" .

© Sputnik / M.HASSAN

مبادرة السعودية الخضراء

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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