مؤسسة دولية: 12 تريليون ريال في انتظار السعودية بسبب رؤية محمد بن سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - وتابعت الوكالة في تقرير نشرته قناة العربية، أن الوكالة تتوقع نموا للأسواق، وجذبا للاستثمارات في السعودية، يصل إلى 12 تريليون ريال، وذلك في إطار رؤية 2030، التي أعلن عنها من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وترى الوكالة أن ربط صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي "ساعد على جذب الاستثمارات".

وحسب الوكالة، يظل الدولار هو العملة الأكثر تفضيلا لإصدارات الدين. (الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي).

واعتبرت المؤسسة الدولية أن زيادة سوق رأس المال المحلي فى السعودية، تعمل على "زيادة تدريجية في مستويات الشفافية" .