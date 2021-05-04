المركز الثقافي الروسي في دمشق يحتفل بعيد النصر على النازية

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق- سبوتنيك. وقدم نحو 30 طفلا من الدارسين في المركز لوحات فنية راقصة وأغنيات من وحي المناسبة ورفعوا صور عدد من المدنيين والعسكريين الروس الذين استشهدوا خلال الحرب ضد النازية.

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وجاء الاحتفال بالذكرى 76 للنصر على النازية، أيضا بمشاركة مركز المصالحة الروسي في سوريا الذي قدم 150 سلة غذائية للعائلات المحتاجة تتضمن حلوى روسية وحليبًا مجففا.

ومن المقرر أن يقيم المركز الثقافي الروسي في دمشق احتفالا مركزيا بهذه المناسبة في دار الأوبرا في دمشق يوم 8 مايو/أيار الجاري.

وتحتفل روسيا بذكرى النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى في التاسع من مايو من كل عام.