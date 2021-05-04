صور الأقمار الصناعية تكشف عن موجة حر شديدة تضرب مصر

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إن "آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يكون الطقس شديد الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة"، وذلك حسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة، كما تصل درجات الحرارة على جنوب البلاد إلى 43 درجة مع نشاط رياح على مناطق متفرقة.

وتشهد مصر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، رصدت كتلة هوائية شديدة الحرارة تهب على البلاد من الاتجاه الشرقي، يرافقها مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يتسبب في ارتفاع معدل درجات الحرارة على جميع محافظات الجمهورية. ونشرت الهيئة خرائط توزيعات الضغط الجوي على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وأوضحت ارتفاع درجات الحرارة على البلاد.