صور الأقمار الصناعية تكشف عن موجة حر شديدة تضرب مصر

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة، كما تصل درجات الحرارة على جنوب البلاد إلى 43 درجة مع نشاط رياح على مناطق متفرقة.
وتشهد مصر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس معتدل ليلا على الأنحاء كافة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، رصدت كتلة هوائية شديدة الحرارة تهب على البلاد من الاتجاه الشرقي، يرافقها مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يتسبب في ارتفاع معدل درجات الحرارة على جميع محافظات الجمهورية. ونشرت الهيئة خرائط توزيعات الضغط الجوي على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وأوضحت ارتفاع درجات الحرارة على البلاد.