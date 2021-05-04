المغرب يستعد لإعادة فتح المجال الجوى ويدرج رحلات اعتبارا من منتصف مايو

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "هيسبريس" المغربية إن المملكة تستعد لإعادة فتح المجال الجوى المغربى خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم إدراج بعض الرحلات اعتبارا من منتصف مايو الجارى.

وأضافت الصحيفة أن برمجة رحلات جديدة على متن طائرات الخطوط المغربية يأتى بعد أسابيع من تعليق الرحلات نحو فرنسا وإسبانيا قبل إضافة وجهات جديدة إلى قائمة المناطق المحظورة فى إطار مواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور، والتى شملت كلا من (ألبانيا، وبلغاريا، وقبرص، وإستونيا، والمجر، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، ومالطا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا).

وأشارت إلى أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان هناك تأثير لاكتشاف حالات جديدة من المصابين بالسلالة الهندية من فيروس كورونا على حركة الملاحة الجوية، إلا أنها أكدت وجود برنامج لفتح المجال الجوى بشكل تدريجى فى حالة عدم حصول أى انتكاسة للوضع الصحى.