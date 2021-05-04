لبنان يطالب 13 دولة بتزويده بصور الأقمار الصناعية لموقع انفجار ميناء بيروت

القاهرة - سامية سيد - طلبت سلطات التحقيق القضائية اللبنانية من 13 دولة تمتلك أقمارا صناعية، تزويدها بما قد يكون لديها من صور لموقع ميناء بيروت البحرى وقت تعرضه للانفجار المدمر الذى وقع فى شهر أغسطس من العام الماضى.

وأعد المحقق العدلى (قاضى التحقيق) طارق البيطار 13 إنابة قضائية إلى دول تمتلك أقمارا صناعية، تتضمن الطلب من تلك الدول أن تزوده بما تمتلك من صور لموقع الميناء البحرى، وذلك فى إطار التحقيقات التى يباشرها لمعرفة الملابسات التى أدت إلى وقوع الانفجار وكيفية حدوثه، وذلك بالتوازي مع الاستماع إلى إفادة الشهود وفحص الأدلة الفنية.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الماضى جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبانى ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.