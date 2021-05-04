شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح إجراءات وتنبيهات مهمة عند مخالطة مصاب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قالت وزارة الصحة، إنه عند مخالطة حالة مؤكدة بفيروس كورونا بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن ١٥ دقيقة يتم عمل عزل للمخالط إذا ظهرت عليه أعراض لمدة (١٠ أيام على الأقل) من تاريخ ظهور الأعراض عليه وينهي العزل بشرط أن تكون آخر ٣ أيام بدون أعراض.

وأضافت “الصحة” خلال ردها على استفسار حول هذا الأمر، أنه حسب التوصيات الحالية يحجر المخالط لمدة (١٠ أيام) من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب، ويمكن قصر مدة الحجر إلى (٧ أيام) في حال توفر نتيجة فحص مخبري (PCR) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر.

وأشارت إلى أنه يمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت على المخالط الأعراض يعزل نفسه فورا ويقوم بعمل مسحه للفحص المخبري.