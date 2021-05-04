شكرا لقرائتكم خبر عن فقد قدميه بسبب جواله.. فيديو مؤثر من «المرور» يحذر من الإهمال أثناء القيادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت الإدارة العامة للمرور السعودي، فيديو مؤثر للتحذير من التقصير والإهمال على الطرق أثناء القيادة.

وأظهر المقطع انشغال قائد مركبة بالهاتف على الطريق أثناء القيادة، مما تسبب في حادث مروري فقد على إثره قدميه وأصبح حبيس الكرسي المتحرك أو الأطراف الصناعية التعويضية.

وقال حساب المرور تعليقا على المقطع: “يُعد السلوك الخاطئ لقائد المركبة وعدم اتباع الأنظمة المرورية أحد أهم أسباب الحوادث المرورية الخطيرة، والتي قد تؤدي بخسائر في الأرواح والممتلكات.. الحوادث ليست بمصير، بل إهمال وتقصير”.