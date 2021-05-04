"لا تذهبوا إلى المستشفيات إذا أصبتم بكورونا"... حقيقة منشور منسوب لوزيرة الصحة المصرية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي إن هذا المنشور المنسوب للوزيرة، ويحذر من الذهاب للمستشفيات حال الشعور بأعراض كورونا، مزيف ولا صحة له على الإطلاق.

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وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الصحة، والتي نفت أن تكون الوزيرة قد أطلقت مثل تلك التصريحات، مؤكدة أن المنشور مزيف ولا يخص وزارة الصحة على الإطلاق.

ولفت المركز إلى أنه سبق وأطلقت شائعة مماثلة في 27 مايو/أيار 2020، وتم نفيها من قبل وزارة الصحة حينها، ولكن عادت بعض مواقع التواصل وتداولت تلك الشائعة مجددا على أنها تصريحات جديدة.