مسؤول ليبي: وفد مصري يزور المطارات الليبية لاستئناف الرحلات إلى القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المجمعي إن "وفدا من السلطات المصرية سيقوم بزيارة تدقيق للمطارات الليبية خلال الأيام القادمة يعقبها استئناف الرحلات بواقع 35 رحلة أسبوعيا من مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا إلى مطار القاهرة"، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية".

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وأشار المجعي إلى أنه "زار مصر رفقة وفد مشكل من قبل وزير المواصلات ضم رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي ومدير عام شركة الخطوط الجوية الليبية".

ولفت المسؤول إلى أنه "جرى عقد عدة اجتماعات مع رئيس مصلحة الطيران المدني المصري بحضور مدراء عامين بالمصلحة لأجل وضع الترتيبات الخاصة بعودة تسيير الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي والتعاون في مجالات الأمن والسلامة والنقـل والملاحة الجوية والتدريب وتأهيل الكوادر الليبية العاملة بقطاع الطيران".

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، أشرف نوير، إن "سلطة الطيران المدني صدقت على استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها لمصر، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عام".