فرنسا تكشف موعد تسليم مصر طائرات "رافال" الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالوزارة أن مصر سوف تتسلم مقاتلات رافال الثلاثين المتفق عليها بين عامي 2024 و2026 في إطار عقد معلن عنه مسبقا.

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وأوضح المسؤول الفرنسي أنه سيتم اليوم توقيع عقد تمويل المقاتلات مع الجانب المصري وسيبدأ التنفيذ بحلول منتصف يونيو/ حزيران.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت مساء أمس الاثنين، التوصل لاتفاق مع نظيرتها الفرنسية لتوريد 30 طائرة مقاتلة طراز "رافال".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع المصرية، إن "ذلك يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة".

وأكد المتحدث أن عقد الطلبية تم توقيعه من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات.

وكانت مصر وفرنسا قد أبرمتا خلال عام 2015 عقدا لتوريد 24 طائرة طراز رافال، لصالح القوات الجوية المصرية.