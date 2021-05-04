التأمينات السعودية تحدد قيمة غرامة تسجيل العامل دون علاقة عمل حقيقية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت التأمينات السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه في حال رصد أي علاقة عمل غير حقيقية لدى المنشأة سيتم إيقاع العقوبات المقررة في نظام التأمينات، بحسب صحيفة "عاجل".

وأضافت أنه حال رصد حالة تسجيل من هذا النوع فإن لجنة التحقيق في المخالفات التابعة للوزارة تتحقق من الأمر، وإذا ثبت ذلك تطبق على المنشأة العقوبات التي نص عليها نظام التأمينات.

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وتنص العقوبات بفرض غرامة مالية تصل إلى ضعف مبلغ الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة المسجلة أو 20.000 ريال (5.33 آلاف دولار) أيهما أعلى عن كل حالة.

ولفتت إلى أنه يتم أيضا تطبيق مخالفة صرف تعويض دون وجه حق على المستفيد وتكون غرامتها لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات مع إعادة ما صرف له، ويتم إلغاء مدد الاشتراك المسجلة باعتبارها غير صحيحة.

وتنسق التأمينات الاجتماعية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنسبة للمنشآت التي تقوم بالتسجيل دون وجود علاقة عمل فعلية؛ حيث يتم منعها من الاستقدام بخلاف العقوبات التي ينص عليها نظام العمل.

وأكدت التأمينات على استخدامها نظام ذكاء اصطناعي يتابع حركة تسجيل المشتركين ويقوم بتحليلها بناء على معايير معينة لاكتشاف الحالات المشبوهة وإحالتها للتفتيش الميداني للتحقق وتسجيل المخالفات والعقوبات.