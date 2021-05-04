قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يوجه طلبات عاجلة إلى دول العالم

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية، نقلا عن مصادر خاصة، أن "المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار سطر اليوم 13 استنابة قضائية إلى دول تملك أقمارا إصطناعية فوق ​لبنان​ طالبا تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ، وذلك في إطار استكمال التحقيقات التي يقوم بها بشأن الحادث".

وأضافت الوكالة أن "القاضي يتوجه للاستماع إلى شهود جدد لم يسبق أن مثلوا من قبل للإدلاء بإفاداتهم".

ويركز التحقيق في جريمة تفجير المرفأ في هذه المرحلة، على تنفيذ الاستنابات القضائية، الداخلية والخارجية، وفق ما كشفت مصادر قضائية للوكالة التي أكدت أن "التحقيق في الوقت نفسه يعمل على عدة اتجاهات ولم يتوقف بحسب ما يشيع البعض".