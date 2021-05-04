بيان: السودان يفاجئ إثيوبيا بتغيير موقفه من سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الوزارة في البيان أنها تريد إنهاء مفاوضات إعلان المبادئ لعام 2015، الذي أبرم خلال قمة ثلاثية في الخرطوم بين قادة الدول الثلاث، (مصر، السودان، إثيوبيا) أقروا خلالها "إعلان مبادئ سد النهضة" في عام 2015، لحلّ مشكلة اقتسام مياه نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي.

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وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن "السلطات الحالية في السودان، غيرت موقفها فجأة، رغم أنها أشارت مراراً إلى أن سد النهضة له فوائد جمة للسودان"، حسبما ورد في البيان.

وأضافت الخارجية الإثيوبية أن "إصرار دول المصب على احتكار مياه النيل، وتسييس القضايا الفنية، هي التحديات الرئيسية التي واجهتها المفاوضات الثلاثية"، مؤكدة التزام أديس أبابا "بمعالجة جميع القضايا ذات الصلة من خلال الحوار والمفاوضات".

وفيما يخص الأزمة الحدودية مع السودان، قال البيان: "ندعو إلى حل سلمي لقضايا الحدود مع السودان، على أساس آليات الحدود المشتركة القائمة".

واتهمت الخارجية الإثيوبية السودان بـ"التلفيق"، قائلة إنها "تدعو مرة أخرى حكومة السودان إلى الكف عن حملة غير مفيدة والالتزام بالحوار والحل السلمي".

وذكر البيان أن "إثيوبيا تتطلع إلى مشاركة المجتمع الدولي في تشجيع السودان على إيجاد حل سلمي للنزاع".