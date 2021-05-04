إحباط عملية إرهابية في بغداد بعد العثور على طن من المتفجرات

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

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وقال البيان إن إحدى مفارز جهاز الأمن الوطني في العاصمة نجحت في ضبط "كدس للعتاد في أحد الأطراف الغربية للمحافظة، تابع إلى ما يسمى قاطع الجنوب العامل ضمن عصابات داعش الإرهابية".

وبحسب البيان، فإن "كدس العتاد" يحتوي على طن من المواد الشديدة الانفجار التي تستعمل في صناعة العجلات والعبوات الناسفة.

وأشارت الخلية الإعلامية إلى أن العصابات كانت تهدف إلى استخدام هذه المواد في تنفيذ عمليات إرهابية داخل بغداد.

وذكر بيان الخلية الإعلامية أنه تم إزالة هذه المواد الخطيرة من قبل المختصين وجرى تسليمها إلى القوات المختصة.

وشهدت العاصمة العراقية خلال السنوات الأخيرة انفجارات لمواقع تخزين الأسلحة والمتفجرات، الأمر الذي أودى بحياة الكثيرين.