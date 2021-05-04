كوريا الشمالية: اللقاح ليس الحل الناجع لكورونا.. وهكذا نتغلب عليه

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة "رويترز"، فإن وسائل الإعلام حذرت من احتمال الدخول في معركة طويلة ضد الوباء.

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ونقلت الوكالة عن صحيفة "رودونج سينمون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم أن الوباء يزداد سوءا على الرغم من تصنيع اللقاحات.

ولفتت إلى أن الأوضاع في الكثير من دول لعالم تظهر بوضوح أن اللقاحات لم تكن قط "الحل الناجع" لمواجهة الوباء.

وحثت الصحيفة المواطنين على التأهب لوباء طويل واصفة الأمر بأنه "واقع حتمي".

واعتبرت أن الأمر يتطلب جهودا لتشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا وتعزيز الولاء للزعيم كيم جونج أون وحزبه.

وكان من المتوقع أن تحصل كوريا الشمالية على مليوني جرعة من لقاح أسترا زينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 بحلول النصف الأول من هذا العام عن طريق برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات على الدول الأقل دخلا.

ولم تعلن السلطات في كوريا الشمالية رسميا أي حالات إصابة بفيروس كورونا، إلا أن المسؤولين في كوريا الجنوبية لا يستبعدون حدوث تفش هناك حيث أن كوريا الشمالية كانت تربطها علاقات تجارة وسفر مع الصين قبل أن تغلق حدودها في أوائل هذا العام.