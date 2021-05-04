السعودية... انهيار جزئي في منزل تاريخي وسط جدة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وسائل إعلام سعودية مساء أمس تعرض "بيت ذاكر" في حارة الشام بمنطقة جدة التاريخية إلى انهيار جزئي دون وقوع خسائر بشرية.

وبيت ذاكر أحد المواقع السعودية المسجلة على قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

ومن جانبه أكد برنامج تطوير جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة السعودية أن "بيت ذاكر في حارة الشام بمنطقة جدة التاريخية، والذي تعرض جزء منه للانهيار مساء الاثنين، يقع في قائمة المباني الآيلة للسقوط".

​وأضاف في تغريدة له على "تويتر" أن "فرق الدفاع المدني باشرت أعمالها في الموقع ووضعت الاحترازات اللازمة".

وأشار البرنامج إلى أنه لم تسفر الحادثة عن أي خسائر بشرية، نظراً لإخلاء المنزل ومحيطه من السكان منذ أشهر، وتسويره وتطبيق كافة الإجراءات المعتمدة في المباني الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتم رصد التطورات ومراقبتها منذ أسابيع.

​وأكد برنامج تطوير جدة التاريخية "عمله على حماية المباني التاريخية وحفظها وفق أعلى المعايير المتبعة، لتأهيلها وتطويرها في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات".