الإمارات تمدد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أعلنت عن تمديد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية.

كما شمل القرار تعليق دخول ركاب الترانزيت القادمين من الهند، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند.

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ونص القرار أيضا على تمديد تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في الهند خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات بين البلدين.

وسيسمح بنقل هؤلاء الركاب من الإمارات إلى الهند مجددا على هذه الرحلات، كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الهند إلى دولة الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتشمل الفئات المستثناة "مواطني دولة الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين البلدين، والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية، على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار وفي اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة".

كانت الإمارات قد علقت دخول المسافرين القادمين من الهند ابتداءً من 22 أبريل/نيسان الماضي، على خلفية وصول الأوضاع إلى حد مخيف هناك مع تزايد أعداد المصابين والوفيات جراء الإصابة بالسلالة الهندية من كورونا.