وزير الدفاع التركي يدافع عن العمليات العسكرية في العراق ويتحدث عن الأزمة السورية

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / YORUK ISIK
وبشأن الملف السوري، ذكر أكار أن "تركيا بذلت جهودًا من أجل عودة الحياة لطبيعتها هناك"، قائلًا: "الإرهابيون يحاولون تعكير صفو السلام والهدوء هناك، ولكننا لا نسمح لهم بذلك وسنرد عليهم".
وتابع بهذا الخصوص: "فتركيا لا تعتني فقط بإخوانها السوريين البالغ عددهم 4 ملايين على أراضيها، بل هي مسؤولة أيضًا عن 5 ملايين من الأشقاء السوريين شمالي سوريا، وتبذل ما بوسعها من أجل عودة حياتهم لطبيعتها من خلال تلبية احتياجاتهم مثل الصحة والتعليم والطرقات والكهرباء ومياه الشرب".