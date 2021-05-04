شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت دولة الإمارات أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية اعتبارا من 29 رمضان الموافق 11 مايو وحتى 3 شوال الموافق 15 مايو، جاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية.وفق وكالة أنباء وام.

وبهذه المناسبة قدمت الهيئة أسمى آيات التهاني إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

كما هنأت الهيئة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بالمناسبة.

وكان مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، قد كشف أنه بالنسبة إلى الدول التي ستتحرى الهلال 11 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون "مستحيلة" بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان، 30 يوما، ويكون يوم العيد، بحسابات الفلك، الخميس 13 مايو. وفق صحيفة "الإمارات اليوم".

وأشار المركز، وفق الصحيفة الإماراتية، إلى أن الدول التي بدأت شهر رمضان الأربعاء الموافق 14 أبريل، ستتحرى هلال العيد الأربعاء الموافق 12 مايو، ومنها بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا.