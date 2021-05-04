شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى عون يبحث استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون اليوم الثلاثاء، فى قصر بعبدا مع نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر مسألة استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية في ضوء التوجيهات التي أعطاها عون للوفد اللبناني المفاوض خلال الاجتماع الذى عقد فى قصر بعبدا أمس بحضور قائد الجيش العماد جوزف عون، وفق بيان صحفى لقصر الرئاسة.

وقد أكد الرئيس عون، خلال اجتماع لأعضاء وفد لبنان فى المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين، أهمية تصحيح الحدود البحرية لبلاده وفقا للقوانين والأنظمة الدولية، وحق لبنان فى استثمار ثرواته الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة.