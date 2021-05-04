شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تمدد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتى والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، عن تمديد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدنى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنه يشترط على المسافرين القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم فى تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

وأضافت أن قرار التمديد يشمل تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في الهند خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات بين البلدين حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى الهند على هذه الرحلات، كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الهند إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الإحترازية المذكورة، والتى تشمل مواطنى دولة الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين البلدين، والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال

وأصحاب الإقامة الذهبية على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التى تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار، وفي اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code .

ومن جهة أخرى أكدت الإمارات وقوفها إلى جانب الهند فى مواجهة جائحة "كوفيد-19" وفى دعم جهودها الحثيثة في التصدي لتفاقم خطر الجائحة، وتضامنها الكامل معها فى ظل الظروف الصحية الحالية التى تمر بها البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإمارتية على عمق علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تجمع الإمارات جمهورية الهند والتي تقوم على أسس راسخة ومتينة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة، معربة عن أملها فى أن تتمكن الهند من تجاوز هذه الفترة الصعبة فى أسرع وقت ممكن.

وأعربت عن تعازيها إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا الجائحة، وعن أمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندى الصديق.