شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على عقوبة التسجيل الوهمي في «التأمينات الاجتماعية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت ‏‎التأمينات الاجتماعية، أن الالتزام بوجود علاقة عمل حقيقية يحفظ حق الجميع في الحصول على المنافع التأمينية، ويجنب الوقوع في المخالفات.

وأشارت التأمينات، إلى أن التسجيل الوهمي دون وجود علاقة عمل حقيقية يترتب عليه فرض غرامة بما لا يتجاوز ضعف قيمة الاشتراكات أو 20000 ريال عن كل حالة.

وأشارت إلى أن صرف التعويضات للمشترك دون وجه حق يستوجب فرض غرامة لا تتجاوز قيمة التعويضات التي صرفت، مع إلزام المستفيد بإعادة تلك المبلغ.