بعد الصفقة الجديدة.. كم عدد طائرات "رافال" التي ستمتلكها مصر؟

دبي - محمود عبدالرازق - وكانت الحكومة المصرية، أعلنت مساء أمس الاثنين، التوصل لاتفاق مع نظيرتها الفرنسية لتوريد 30 طائرة مقاتلة طراز "رافال".

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ونقلت وكالة "رويترز"، عن الشركة الفرنسية أن الطلبية الجديدة ستجعل عدد طائرات الرافال التي تملكها مصر يصل إلى 54 طائرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع المصرية، إن "ذلك يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة".

وأكد المتحدث أن عقد الطلبية تم توقيعه من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات.

وكانت مصر وفرنسا قد أبرمتا خلال عام 2015 عقدا لتوريد 24 طائرة طراز رافال، لصالح القوات الجوية المصرية.