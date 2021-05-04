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بعد 27 عاماً.. بيل جيتس ينفصل عن زوجته مليندا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الملياردير بيل جيتس ومليندا جيتس في بيان مشترك  إنهما اتخذا قرارا بإنهاء زواجهما.

 

وقال الاثنان في بيان نشره حساب بيل جيتس على تويتر "بعد تفكير ملي والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا".

 

وأضافا "لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة".

 

وتقدر ثروة بيل جيتس بـ 127 مليار دولار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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