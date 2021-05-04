شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان إجازة عيد الفطر للحكومة الاتحادية بالامارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر السعيد في الحكومة الاتحادية لعام 1442 هجري اعتبارا من 29 رمضان وحتى 3 شوال وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.



جاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم بشأن إجازة عيد الفطر السعيد في الحكومة الاتحادية.

كما هنأت الهيئة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بالمناسبة.