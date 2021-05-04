اخبار الخليج

اعرف الطريقة.. مساج الوجه الصحيح لمنع التجاعيد

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعرف الطريقة.. مساج الوجه الصحيح لمنع التجاعيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تتوفر طرق عديدة لعلاج تجاعيد البشرة منها المستحضرات الطبيعية التي تساعد  التي تحد من ظهورها مبكراً أو التخفيف من ظهورها وأيضا مساج الوجه بالطريقة الصحيحة الذي يساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين المدة التي تساعد علي مليء البشرة ويمنع ظهور التجاعيد وفقا لصحيفة أخبار اليوم.

 

روتين العناية بالبشرة صباحًا

 

- يجب غسل البشرة بغسول المناسب لنوع بشرتك إذا كان جافة أو دهنية أو مختلطة

 

- ضعي التونر على بشرتك بأكملها مع الرقبة.

 

- يجب وضع سيرم يكون المادة الفعالة له مواد مضادة للأكسدة.

- قومي بوضع كريم العين حولين العين

 

- يجب وضع كريم مرطب يناسب نوع بشرتك.

 

وأخيرًا كريم حماية من الشمس.

 

روتين العناية بالبشرة ليلا

 

- يجب غسل البشرة بغسول و يمكنك استخدام نفس الغسول النهاري.

 

- يضع التونر وأيضًا يمكنك استخدام نفي التونر النهاري.

 

- يضع كريم العين و لكن يجب اختيار كريم عين لليل.

 

- ثم ضعي المرطب الخاص بيك.

 

وأخيرا ضعي كريم الليل قبل النوم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا