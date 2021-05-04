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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعرف الطريقة.. مساج الوجه الصحيح لمنع التجاعيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
تتوفر طرق عديدة لعلاج تجاعيد البشرة منها المستحضرات الطبيعية التي تساعد التي تحد من ظهورها مبكراً أو التخفيف من ظهورها وأيضا مساج الوجه بالطريقة الصحيحة الذي يساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين المدة التي تساعد علي مليء البشرة ويمنع ظهور التجاعيد وفقا لصحيفة أخبار اليوم.
روتين العناية بالبشرة صباحًا
- يجب غسل البشرة بغسول المناسب لنوع بشرتك إذا كان جافة أو دهنية أو مختلطة.
- ضعي التونر على بشرتك بأكملها مع الرقبة.
- يجب وضع سيرم يكون المادة الفعالة له مواد مضادة للأكسدة.
- قومي بوضع كريم العين حولين العين.
- يجب وضع كريم مرطب يناسب نوع بشرتك.
وأخيرًا كريم حماية من الشمس.
روتين العناية بالبشرة ليلا
- يجب غسل البشرة بغسول و يمكنك استخدام نفس الغسول النهاري.
- يضع التونر وأيضًا يمكنك استخدام نفي التونر النهاري.
- يضع كريم العين و لكن يجب اختيار كريم عين لليل.
- ثم ضعي المرطب الخاص بيك.
وأخيرا ضعي كريم الليل قبل النوم.