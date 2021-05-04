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الجزائر تورد شحنات أوكسجين إلى تونس

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن والي القصرين عادل المبروك إن عملية توريد الأوكسجين للشركات التونسية تمت بعد "تهيئة الفضاء وكل الظروف الملائمة للغرض والتسريع في الاستلام".

وقالت ولاية القصرين، في بيان: "سيتم توزيع مادة الأوكسجين على مستشفيات الولايات التونسية المجاورة".

وتفاقمت المخاوف في تونس من تبعات استفحال فيروس ، في ظل الانتشار غير المسبوق للسلالة البريطانية في البلاد وحديث وزير الصحة عن اكتشاف سلالة جديدة وتسجيل أكثر من ألف إصابة يوميا وعشرات الوفيات بالوباء.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 47 وفاة و1004 إصابات بكورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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