"قسد" تجرف منازل سكنية في ريفي الرقة ودير الزور

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية: "ميليشيا قسد قامت بتجريف عدد من المنازل في قرية العوض بريف مدينة عين عيسى وذلك في سياق جرائمها المتواصلة ضد الأهالي للسطو على أراضيهم الزراعية ومنازلهم من خلال الضغط عليهم".

كما ذكرت الوكالة أن "ميليشيا قسد أقدمت على مصادرة دراجات نارية من الأهالي وقامت بحرقها وذلك في مدينة الشحيل شرق دير الزور".

وأكدت الوكالة أن: "ميليشيا قسد تعمد ضمن المناطق التي تحتلها إلى اختطاف المدنيين والاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم تنفيذاً لتعليمات مشغلهم الأمريكي ولإجبار الأهالي على الانخراط بالعمل معهم في إطار المخططات التي أعدها المحتل الأمريكي للمنطقة".