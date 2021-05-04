اخبار الخليج

انطلاق جولة خامسة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل 

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وكان قد وصل الوسيط الأمريكي في المفاوضات جون دروشر إستعداداً لإطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات. 

وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال اجتماعه، أمس الإثنين، مع أعضاء الوفد الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، على أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقاً للقوانين والأنظمة الدولية وعلى حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. 

وبعد توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مرسوم تعديل المرسوم رقم 6433 المتعلق بترسيم الحدود البحرية جنوباً، أصبحت المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 كيلومتراً مربعاً. 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا