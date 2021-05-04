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توفير جهاز آيباد برو iPad Pro وهي النسخة الأكثر تطوراً من أجهزة «آيباد»

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت «اتصالات» توفير جهاز آيباد برو iPad Pro وهي النسخة الأكثر تطوراً من أجهزة «آيباد»، والمدعمة بشبكة الجيل الخامس فائقة السرعة، وذلك في كافة منافذ البيع التابعة لـ«اتصالات»، والموقع الإلكتروني www.etisalat.ae، وتطبيق My Etisalat UAE.

 

وبدأت الطلبات على الأجهزة بشاشة 12.9 إنشاً (الجيل الخامس)، وبشاشة 11 إنشاً (الجيل الثالث) اعتباراً من الجمعة 30 أبريل في الساعة 4 مساءً.

 

وتوفر «اتصالات» أيضاً جهاز AirTag الجديد بالكامل، هو طريقة سهلة وآمنة لتتبع الأغراض الشخصية الثمينة، كذلك في كافة منافذ البيع التابعة لـ«اتصالات»، والموقع الإلكتروني www.etisalat.ae، وتطبيق My Etisalat UAE.

 

وبدأت «اتصالات» استقبال الطلبات على هذا الجهاز اعتباراً من الجمعة في الساعة 4 مساءً، وأصبح متوفراً في منافذ البيع وطلبات التوصيل بدءاً من الجمعة في الساعة 8 صباحاً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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