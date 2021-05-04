في أسبوع.. ثروة مؤسس فيسبوك ترتفع 8 مليارات دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

زادت ثروة الملياردير الأمريكي مارك زوكربيرغ بنحو 8 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي بدعم من نتائج الأعمال القوية لفيسبوك.



ووصلت ثروة زوكربيرغ إلى 117.8 مليار دولار، وارتفع سهم فيسبوك 8% في الأسبوع الماضي.

وسجلت فيسبوك أرباحاً بقيمة 9.5 مليارات دولار في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، مقابل 4.9 مليارات دولار في فترة المقارنة في 2020.

كما زاد عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 10% ليصل إلى 2.85 مليار مستخدم.