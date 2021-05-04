اعتقال "ساعي بريد داعش" شمالي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية نقلته "السومرية نيوز" تم اعتقال المطلوب أمس الإثنين، في "عملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة والمتابعة المستمرة لتحركات أحد العناصر الارهابية في منطقة الزاب بقضاء الحويجة كركوك".

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وأوضحت الاستخبارات أن الإرهابي "يعمل ساعياً لنقل بريد الدواعش بين الملاذات والأوكار والخلايا النائمة".

وتابعت أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وقوة من الفوج الأول لواء المشاة 51 ومفرزة من أمن الحشد الشعبي باشرت بالتحرك نحو الهدف والقبض عليه في المنطقة المذكورة".

وبحسب البيان فإن المعتقل من المطلوبين للقضاء "بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.